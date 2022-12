Roma, fuga di gas durante il pranzo di Natale in chiesa: 5 intossicati, evacuate 200 persone (VIDEO)

Doveva essere un pranzo di Natale all’insegna della solidarietà e della speranza, invece è finito con l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, tra il panico dei presenti che si sentivano male.

E’ successo oggi, 25 dicembre, a Roma, in Via Lina Cavalieri, in zona Serpentara, nel III Municipio. Nel corso del consueto pranzo natalizio qualcosa è andato storto. Quella che presumibilmente sembra essere stata una fuga di gas ha fatto sentire male le persone intervenute all’appuntamento conviviale.

Il pranzo nella chiesa di S. Ugo

A raccontare l’accaduto alcuni residenti. “Abbiamo sentito un forte odore di gas. L’aria era irrespirabile. Poi qualcuno è uscito di corsa dal retro della chiesa e sono arrivati in successione i vigili del fuoco, i carabinieri, le ambulanze e i tecnici del gas dell’Acea”.

I vigili del fuoco sono intervenuti con il nucleo speciale antincendi, l’autoscala, l’autopompa e il capoturno. Nel corso delle operazioni sono state evacuate circa 200 persone.