Roma, in 5 aggrediscono e violentano una ragazzina: arrestati in 3, gli altri due hanno meno di 14 anni

Stava aspettando alcuni amici quando, improvvisamente, è stata prima accerchiata da cinque ragazzini, poi palpeggiata, baciata contro il suo volere in un luogo buio, lontano da chi avrebbe potuto vedere. E aiutarla. L’ennesima storia di una violenza, ancora una giovane vittima, che ha trovato il coraggio di denunciare per mettere la parola fine a quell’incubo che ha vissuto.

Accerchiata e palpeggiata da 5 minorenni: la denuncia

La ragazza minorenne ha raccontato di Carabinieri che la sera del 22 dicembre scorso, mentre stava aspettando alcuni amici, è stata avvicinata da un gruppo di 5 ragazzini. Per lei totalmente sconosciuti. Loro prima l’hanno braccata, impedendole così di allontanarsi, poi le hanno fatto apprezzamenti a sfondo sessuale, fino a toccarla nelle parti intime, baciarla, trattenerla. E trascinarla in un’area scura, poca illuminata, per continuare il loro ‘piano’.

Una violenza che ha avuto fine solo perché la giovane ha urlato, ha chiesto aiuto e due ragazzi sono intervenuti in suo soccorso. ‘Angeli custodi’ che, a loro volta, sono stati aggrediti, fino a quando non sono ‘piombati’ lì i militari della stazione Roma Eur.

L’intervento dei Carabinieri e le indagini

I Carabinieri hanno notato vari minorenni in gruppo, così sono intervenuti e hanno messo in fuga i ragazzini. Da lì, dopo la denuncia, sono partite le indagini, che inizialmente non sono state così semplici. Indagini portate avanti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, avviate dai Carabinieri e condotte grazie all’aiuto di testimonianze e ai social network, che sono stati passati al setaccio. Utili, anzi fondamentali, le individuazioni fotografiche, che hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico dei minori indagati.

Chi sono i molestatori e quanti anni hanno

I Carabinieri della Stazione di Roma Eur, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, hanno eseguito un’ordinanza, che dispone il collocamento in comunità per tre ragazzi minorenni, due 15enni e un 16enne, gravemente indiziati di aver partecipato singolarmente e in concorso tra loro ad atti di violenza sessuale di gruppo. Con palpeggiamenti nelle parti intime ai danni di una ragazzina. Alla violenza hanno ‘partecipato’ anche due giovanissimi, che hanno meno di 14 anni e che, quindi, non sono imputabili. Gli indagati sono tutti romani e hanno alle spalle situazioni socio familiari ‘particolari’, ma questo certo non giustifica il loro atteggiamento.