Roma, incidente a Corso Francia: morto 20enne nello stesso punto di Gaia e Camilla

Terribile incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 7 aprile, a Roma, in Corso Francia, tra via Flaminia e via Antonio Gabaglio, in direzione Parioli. Un moto per ragioni ancora da accattare contro un’auto. Lo scontro non ha dato scampo al giovane in sella al motociclo, un 19enne romano.

Il ragazzo era alla guida di una moto da Enduro Ktm ed è morto sul colpo. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 18:00. Il mezzo condotto dal ragazzo veniva da Corso di Francia e procedeva in direzione Parioli. Si trovava proprio nel tratto in cui hanno perso la vita le giovanissime Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli.

Incidente mortale Corso Francia

Ad un tratto lo schianto: il ragazzo è volato dalla moto ed è caduto a terra, sbattendo la testa. Sul posto sono arrivati rapidamente i soccorsi. I sanitari del 118 hanno tentato in tutti i modi di rianimare il giovane, ma non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo Cassia per i rilievi e per regolare la circolazione stradale, completamente bloccata.

I rilevi

Dai primi rilievi effettuati dai caschi bianchi sembrerebbe che il ragazzo, di cui non si conosce ancora l’identità visto che era senza documenti, abbia fatto tutto da solo. Al momento infatti non risultano coinvolti altri veicoli. Sono comunque ancora in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e risalire all’identità della vittima.

Il traffico è stato deviato per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza del tratto della strada interessato all’incidente.