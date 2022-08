Roma: litiga con il padre anziano e lo prende a martellate

Non si è fermata davanti a nulla. E non si è certo spaventata di essere vista da chi era lì e stava lavorando perché lei, una donna di circa 40 anni, ha raggiunto il padre nella ditta di sua proprietà e, dopo una lite, lo ha colpito e preso a ‘martellate’. Poi ha tentato la fuga su un autobus. Questo è quello che è successo ieri a Roma, nella tarda mattinata, in via Portuense, in zona Casetta Mattei.

La violenza in zona Casetta Mattei

La donna, stando alla ricostruzione degli operai che hanno assistito alla scena e hanno cercato di riportare la calma, è arrivata sul luogo di lavoro del padre. E, dopo una lite, tutto è degenerato nella violenza: la 40enne, con un martello, ha colpito e ferito l’anziano, un uomo di circa 70 anni. Poi ha tentato la fuga: è salita a bordo di un autobus, ma è qui che è stata raggiunta e bloccata dai Carabinieri.

Come sta l’uomo

Mentre lei tentava la fuga, il papà è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118. Ora l’uomo si trova al San Camillo, dove è arrivato in codice rosso, ed è in osservazione.

L’arresto

La donna, invece, poco dopo è stata fermata sull’autobus, mentre tentava la fuga, dai Carabinieri. Che l’hanno arrestata per lesioni personali aggravate. Ora resta da fare chiarezza e capire cosa sia successo, cosa abbia scatenato tanta rabbia e violenza.