Roma, macchinista Cotral picchiata dai pendolari: salvata dal capotreno

“Ancora un’aggressione ai danni del personale Cotral. Questa volta a essere picchiata è stata una macchinista a piazzale Flaminio. Se non ci fosse stato il capotreno sarebbe finita decisamente peggio. La macchinista, colpevole solo di condurre il treno in manovra, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale”.

A farlo sapere è Luciano Colacchi, Segretario della Faisa Casal di Roma.

Leggi anche: Roma, latitante tradito dai social: scovato dai Carabinieri a causa della sua smania per i post

L’aggressione

I passeggeri erano innervositi dal fatto che i treni fossero perennemente in ritardo e si viaggiasse stipati. Ritardi dovuti ai disagi creati nell’ultimo periodo dal nuovo accordo sindacale, che impone ai conducenti delle linee Roma- Viterbo e Roma- Lido di guidare per 50 minuti in più per ogni turno. Senza poter effettuare pause. Ma questo ha provocato nei lavoratori uno “sciopero bianco” con conseguente peggioramento del servizio. Sono infatti saltate il 62% delle corse, cosa che ha fatto infuriare gli utenti del servizio. Che se la sono presa con i macchinisti, andando poi a picchiare una donna.

“Quanto successo ieri sera a piazzale Flaminio, lungo la ferrovia Roma – Viterbo, è nient’altro che il frutto dell’odio che Cotral sta scatenando contro i lavoratori per coprire i propri grossolani errori”, spiega Colacchi. “Lavoratori che stanno solo subendo la riorganizzazione pittoresca, unilaterale e presuntuosa attuata dal management di Cotral”.

“Non tolleriamo più questo modo di fare dell’Azienda che decide senza alcun confronto, a dispetto delle regole, a ogni costo, producendo solo danno ai lavoratori, ai cittadini e all’utenza”, ha concluso il sindacalista. “Alla collega aggredita va la nostra piena solidarietà e vicinanza, siamo a sua disposizione. Alle Istituzioni, invece, ci rivolgiamo per chiedergli di fermare questo scempio che Cotral Spa sta mettendo in atto da giorni. Che si ripristini il rispetto del regolamento ferroviario”.