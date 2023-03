Roma, omicidio in strada: 33enne ucciso con due colpi di pistola alla testa

Omicidio a Roma, dove ancora una volta si torna a sparare. È successo poco fa, intorno alle ore 20:05, nel IV Municipio, in via Francesco Selmi, in zona Casal De Pazzi, tra San Basilio e Rebibbia.

Spari a Roma, ucciso un ragazzo di 30 anni

Da una prima ricostruzione, a sparare sarebbero state due persone a bordo di una moto, travisate con casco integrale per non farsi riconoscere, poi fuggite a tutta velocità. Le due persone al momento sembrerebbero aver fatto perdere le loro tracce, ma le forze dell’ordine sono alla loro ricerca su tutta Roma. L’omicidio è avvenuto nei pressi di un minimarket, che a quell’ora era ancora aperto. A dare l’allarme i residenti, spaventati dagli spari. In strada si è creato il panico.

L’uomo è stato giustiziato con due colpi di pistola alla testa, sparati da distanza ravvicinata. Da quanto emerge, i killer sarebbero arrivati alle spalle dell’uomo e avrebbero fatto fuoco in rapida successione. Si tratterebbe di un chiaro regolamento di conti. Il giovane è caduto sul marciapiede, ferito mortalmente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Presenti anche i militari della scientifica per i rilievi di rito. La zona è stata chiusa al traffico per effettuare i rilievi di rito. La salma della vittima è ancora sul posto in attesa del magistrato di turno.

La vittima

La vittima è un ragazzo di 33 anni di origine romena, Mihai Stafan Roman. Avrebbe dei piccoli precedenti penali per reati contro il patrimonio. Era in strada a piedi, nei pressi di un minimarket, quando è stato raggiunto dai suoi killer a bordo della moto. A sparare il passeggero. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro e del Nucleo investigativo di via in Selci.