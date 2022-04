Roma, padre 82enne litiga con il figlio e gli spara: feriti entrambi

Hanno iniziato a litigare per una sciocchezza, ma evidentemente la discussione è degenerata. Tanto che il padre, un uomo di 82 anni, a un certo punto ha imbracciato un fucile a pallini, regolarmente denunciato, e ha iniziato a sparare contro il figlio. La vittima, un uomo di 55 anni, è stata colpita all’anca.

E’ successo a Roma, in via Pietra Ferrazzana, in zona San Basilio. Inizialmente la vicenda sembrava avere contorni ancora più gravi di quanto poi si è appurato. Sentendo le grida, i vicini di casa hanno chiamato il NUE 112. Sul posto sono rapidamente intervenute le volanti della polizia e gli agenti del Distretto San Basilio.

Gli spari e la zuffa

Gli agenti hanno trovato entrambi gli uomini feriti. Il figlio, infatti, per togliere l’arma dalle mani del genitore, gli si è buttato contro. Nella furiosa colluttazione il padre ha avuto la peggio. Quando sono arrivati i sanitari del 118, hanno quindi dovuto soccorrere entrambi. L’82enne era il più grave. E’ stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

Il figlio, invece, pur avendo ricevuto una scarica di pallini, era meno grave. E’ stato portato in codice azzurro al pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli, con una ferita all’anca.