Roma, perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: morto

Ancora sangue sulle strade della Capitale, ancora e purtroppo un incidente con il peggiore degli epiloghi. Ieri sera, lunedì 14 febbraio, proprio nel giorno di San Valentino, un uomo di 49 anni ha perso tragicamente la vita a bordo del suo scooter.

Incidente mortale a Roma

E’ successo intorno alle 20.30 di ieri in via Pedrengo, all’altezza di via Mulazzano. E’ qui che un uomo di 49 anni, alla guida di un Honda SH, ha perso il controllo del motoveicolo e, per cause ancora tutte da accertare, è deceduto. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118, che ha trasportato il 49enne in ospedale, al Sant’Andrea: inutile, purtroppo, il tentativo di salvarlo perché l’uomo è morto poco dopo nel nosocomio. Sul luogo dell’incidente i caschi bianchi del II Gruppo Parioli, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica e capire cosa sia successo.