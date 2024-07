Roma: “Qua è zona mia, te ne devi ‘anna”, e lo accoltella. Grave 40enne

Notte di follia a Roma teatro di una furibonda lite tra due parcheggiatori abusivi in strada. Uno finisce accoltellato, l’altro scappa e viene inseguito dalla Polizia. Grave l’uomo ferito, portato in gravissime condizioni in Ospedale. La cronaca di quanto accaduto.

Ha intimato al suo rivale di andarsene perché quella era “zona sua”. Nel racket dietro al business dei parcheggiatori abusivi capita talvolta che più di qualcuno arrivi a pestarsi i piedi. E non c’è altra soluzione: “o te o io”. Ed è proprio quanto accaduto nelle scorse ore in pieno centro a Roma, tra l’Esquilino e il Colosseo. Qui due stranieri hanno iniziato a discutere perché la presenza di entrambi “non andava bene” per dividersi quella strada vessando i malcapitati automobilisti. Ma le parole non sono bastate e il tutto è degenerato.

Lite tra parcheggiatori abusivi degenera: uno finisce accoltellato

Era circa l’1.00 quando è scattato l’allarme. Il più giovane degli abusivi, 31 anni, somalo di nazionalità, ha detto senza mezzi termini all’altro, 40 anni, tunisino, che se ne sarebbe dovuto andare da un’altra parte. Davanti al suo rifiuto il 31enne non ci ha pensato su due volte e, estratto un coltello, ha colpito il rivale più volte. Poi ha preso una bottiglia spaccata ed ha continuato il pestaggio.

Il tutto è successo in Via Mecenate. La vittima, a fatica, è riuscita a scappare ed è stata soccorsa nella strada parallela, Via Labicana. L’uomo era a terra con diverse ferite sul corpo: trasportato in Ospedale, il 40enne è giunto in codice rosso e in pericolo di vita. Parallelamente sono iniziate le ricerche dell’aggressore che nel frattempo, intuendo la malaparata, si era dato alla fuga.

L’inseguimento

Gli agenti della Polizia, arrivati da più parti per individuare il malvivente, hanno circoscritto immediatamente la zona. L’abusivo nel frattempo era riuscito a raggiungere Via delle Terme di Traiano e, visti i poliziotti arrivare, ha continuato la sua fuga a piedi venendo infine bloccato in Via Angelo Poliziano. L’uomo, che ha distrutto anche una bottiglia a terra nel tentativo di tenere distanti gli agenti, aveva ancora i vestiti sporchi di sangue. Per lui – riconosciuto successivamente anche dalla stessa vittima – è scattato inevitabilmente l’arresto: deve rispondere di tentato omicidio.

Tentato omicidio a Roma: come sta la persona ferita

Per quanto riguarda l’altro parcheggiatore abusivo infatti, nonostante una situazione che sembrava critica in un primo momento, attualmente si trova fuori pericolo ed è stato addirittura dimesso in queste ore dall’Ospedale (il San Camillo, ndr). Per lui una prognosi di 45 giorni.