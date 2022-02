Roma, rincorre il ladro dopo il furto, poi si sente male e muore. Caccia al bandito

Ha tentato di mettere a segno un colpo in un’edicola, pensava di farla franca e di ritornare a casa con un bottino. Cosa volesse realmente rubare non è chiaro. Ma è chiaro, invece, che ha avvicinato l’edicolante con l’intenzione di portargli via qualcosa. Forse, però, non si aspettava che il proprietario reagisse, facesse qualcosa per “ribellarsi”. L’edicolante, infatti, si è reso conto di tutto e ha subito cercato di mettere la parola fine a quella rapina. Ha rincorso il ladro, lo ha fatto con tutte le sue forze. Ma purtroppo, questa mattina, quel tentato furto si è trasformato in tragedia.

Roma, rincorre il ladro dopo il furto: si sente male e muore

L’edicolante ha cercato di correre dietro al bandito, di fermarlo. Ma il ladro era più veloce e ha fatto perdere le sue tracce. Così, il proprietario dell’edicola è tornato nella sua attività, ma è qui che purtroppo si è sentito male. Si è accasciato per un malore ed è stato trovato senza vita, dopo quella corsa che forse gli è stata fatale. E’ successo questa mattina, poco prima delle 8, in via Portuense, all’angolo con via degli Irlandesi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Mentre ora spetterà ai Carabinieri indagare e cercare di dare un volto e un nome al malvivente.