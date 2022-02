Roma, si contendono un ragazzo: 14enne accoltella una 17enne e la manda in ospedale in codice rosso

Una lite per un ragazzo. Un questione d’amore e di gelosia che evidentemente non pensavano di poter risolvere a parole. La discussione si fa accesa e spunta un coltello. E’ successo a Roma poco fa, alle 17:20, in via Duilio Cambellotti, a Tor Bella Monaca, nella periferia della Capitale.

Ragazza accoltellata a Tor Bella Monaca

A litigare una 14enne e una 17enne. Le ragazze alzano subito i toni. Ad un tratto una delle due, la 14enne estrae un coltello da cucina e ferisce l’altra, che cade a terra in una pozza di sangue. Immediatamente vengono chiamati i soccorsi e sul posto arrivano numerose pattuglie della polizia.

Ragazza di 17 anni accoltellata

Intervengono le volanti della polizia dai Distretti di Torpignattara e Porta Maggiore. La ragazza ferita, colpita dalla “nemica” all’addome, viene soccorsa dai sanitari del 118 e portata in codice rosso al pronto soccorso all’ospedale di Tor Vergata. L’altra viene rintracciata subito e portata dagli agenti al Distretto Casilino. Per lei ancora non c’è un capo d’accusa. Dipende da come starà la sua avversaria in amore, che al momento è in osservazione in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita.