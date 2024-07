Roma, si sente male al volante, sbanda e si schianta contro un muro: morto

Incidente mortale a Roma in via del Casale di San Pio V, intervento della Polizia Locale per un’auto finita contro un muro: probabile malore del conducente, inutili i disperati tentativi di rianimazione. Cosa è successo.

Ennesima tragedia sulle strade di Roma. Poco prima delle ore 18.00 di ieri, giovedì 11 luglio 2024, le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per i rilievi di un incidente che ha visto coinvolto un solo veicolo in Via del Casale di San Pio V, all’altezza del civico 120. Un’automobile, una Fiat Panda, è finita contro un muro, presumibilmente a causa di un malore del conducente. Si tratta di un uomo italiano di 54 anni che, nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario, è deceduto. Tuttora in corso gli accertamenti del caso da parte della Polizia Locale. Per consentire i soccorsi è stata chiusa al traffico Via del Casale di San Pio V, tra via Cardinal Pacca e via Aurelia Antica. Ingenti le ripercussioni alla viabilità di zona.