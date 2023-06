Roma: “Sono stata violentata in Ospedale al Sant’Andrea”, il racconto choc di una 21enne paziente psichiatrica. L’Ospedale: “Avviata indagine interna”

Violentata in ospedale, è questo il racconto choc di una giovane paziente psichiatrica di 21 anni che era stata ricoverata presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma, a Grottarossa. Sul caso sono in corso gli accertamenti della Polizia alla quale la ragazza si è rivolta insieme ai familiari: stando al suo racconto gli abusi sarebbero avvenuti mentre si trovava nel reperto di Psichiatria del nosocomio della Capitale. E ora la famiglia chiede sia fatta piena luce sull’accaduto.

Ospedale Sant’Andrea, presunta violenza sessuale nel reparto di Psichiatria

I fatti risalirebbero alla notte tra il 24 e 25 giugno scorso. Secondo le dichiarazioni rilasciate dalla madre della presunta vittima al Corriere della Sera, la figlia sarebbe stata “sedata prima di andare a dormire, come avviene di regola, ma al suo risveglio era nuda” e che nella cartella clinica sarebbe stata “riportata la violenza“. “Da giorni mia figlia lanciava allarmi su qualcuno che gli stava somministrando metadone. Che nelle sue condizioni, è sconsigliabile. Sembra la cronaca di una violenza annunciata“, aggiunge. Ma chi avrebbe potuto commettere un simile gesto? E’ questa la domanda a cui la famiglia vuole dare risposta. “Era sedata e sotto choc, qualcuno avrebbe potuto anche ucciderla“, aggiunge senza mezzi termini la mamma della ragazza.

Le indagini

Sul caso sono in corso pertanto i dovuti accertamenti. La Polizia – le indagini sono svolte dal Commissariato Flaminio – non vuole lasciare nulla al caso è sta passando al vaglio tutta la documentazione della paziente così come le testimonianze di chi era presente nel reparto quando si sarebbe consumata la presunta violenza. Non è da escludere che possa essere posta sotto sequestro la biancheria e qualunque altro oggetto che possa fornire indizi utili per risalire all’aggressore. Intanto però, stando a quanto raccolto dalla nostra Redazione, al momento né la mamma, né la figlia avrebbero ancora formalizzato la denuncia.

La dichiarazione dell’Ospedale Sant’Andrea: “Avviata subito indagine interna”

La nostra Redazione ha contattato anche l’Ufficio Stampa dell’Ospedale che fa sapere quanto segue:

“In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa circa gli avvenimenti presso la psichiatria del Sant’Andrea, si sottolinea che dopo la segnalazione da parte del reparto, la direzione aziendale ha avviato tutte le procedure previste dai protocolli nei casi in cui sia anche solo ipotizzato il reato di violenza, con segnalazione all’autorità giudiziaria e repertazione volta ad accertare i fatti. Preme evidenziare come siano apparse su alcuni organi di stampa informazioni non veritiere che, nel rispetto della privacy della paziente, possiamo solo parzialmente rettificare segnalando ad esempio come le camere di degenza della Psichiatria non siano miste e come la sorveglianza a vista sia continua, soprattutto perchè il reparto accoglie frequentemente pazienti ad alto rischio suicidario. L’Azienda sta collaborando con l’Autorità Giudiziaria per tutte le verifiche necessarie e nel rispetto della privacy. Ad integrazione, l’Azienda ha già avviato una propria indagine interna”.

