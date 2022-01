Roma, terrore nella notte: va a fuoco un appartamento, 40 persone restano intrappolate nel palazzo

Momenti di puro terrore nella tarda serata di ieri a Roma, in zona Eur, quando, attorno alle ore 22:52 un grosso incendio è scoppiato in un appartamento di via Elio Vittorini. Il fumo ha rapidamente invaso l’intero stabile, di 7 piani, bloccando ogni via di fuga per i residenti, 40 persone.

Terribile incendio in appartamento: 40 persone restano intrappolate nel palazzo

Sul posto sono rapidamente intervenute due Volanti del Commissariato Colombo che, dopo aver constatato la presenza dell’incendio proveniente dal primo piano, hanno tentato di entrare, constatando che il fumo bloccava la discesa delle persone che si trovavano all’interno del palazzo.

Nel frattempo un altro equipaggio era arrivato in supporto e i poliziotti, nonostante il fumo, sono entrati per cercare di salvare i residenti, e tre equipaggi sono però a loro volta rimasti bloccati dal 3° al 7° piano. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, impegnati a spegnere le fiamme. Le 40 persone sono state fatte evacuare e portate in salvo.

Incendio all’euro: due appartamenti inagibili

Per gestire l’emergenza sono arrivati anche gli agenti della polizia locale che alcuni bus, pronti a trasportare le persone evacuate in altri alloggi temporanei per la notte. Terminate le operazioni di spegnimento, durate circa un paio d’ore, tutte le persone sono invece rientrate nelle loro abitazioni, tranne gli abitanti di due appartamenti. sono infatti stati dichiarati inagibili sia l’appartamento andato a fuoco che quello sovrastante.

Dai primi rilievi sembrerebbe che l’incendio sia scaturito da un probabile corto circuito provocato da una stufa elettrica.