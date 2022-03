Roma, trova la moglie morta in casa, si barrica dentro e apre il gas

E’ rientrato a casa e ha ritrovato senza vita la moglie. Lei, la compagna di una vita, probabilmente non ce l’ha fatta perché da tempo, stando a quanto abbiamo appreso, soffriva di una grave patologia. Un dolore immenso per l’uomo, un 58enne, che non ha retto la sofferenza e nella serata di ieri ha tentato il suicidio.

Tenta il suicidio a Centro Giano

E’ successo ieri sera in via Agnana Calabra, nella zona di Centro Giano. E’ qui che l’uomo, una volta rientrato a casa, ha ritrovato la moglie senza vita. Disperato ha tentato il suicidio, fortunatamente sventato dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Dopo la terribile scoperta, infatti, il 58enne si è barricato nel suo appartamento, ha aperto il gas, ha sigillato le finestre con il nastro adesivo con l’unico obiettivo di farla finita.

L’intervento dei Carabinieri

Il forte odore di gas e la chiamata ai Carabinieri, che una volta sul posto con i Vigili del Fuoco hanno salvato l’uomo, che aveva il peggiore degli intenti. Il 58enne, con non poche difficoltà, ha aperto la porta di casa, è stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio e trasferito in ospedale, al Grassi di Ostia. All’interno di quella casa il corpo senza vita della moglie, che da tempo soffriva di una grave patologia.