Roma, va a fare un massaggio nel centro benessere e viene violentata: arrestato 35enne

Choc a Roma, dove una ragazza di 21 anni è stata violentata nella mattinata di oggi, 1° maggio, all’interno di un centro massaggi. La giovane aveva appuntamento per fare un massaggio rilassante e si è presentata con piena fiducia nel centro di via Giovanni Battista Somis, in zona Cornelia.

Lo stupro sul lettino da massaggio

Come da prassi si è spogliata ma, una volta sul lettino, sarebbe stata stuprata da un uomo di 35 anni. La giovane, senza neanche rivestirsi del tutto, è riuscita a scappare. Una volta fuori dal centro massaggi, che la ragazza aveva trovato su internet, ha chiamato il NUE 112. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia. I poliziotti hanno raggiunto la giovane in via Somis. La 21enne ha raccontato della violenza nel dettaglio, dicendo che si trattava della prima che andava in quel centro. Gli agenti sono quindi andati nel centro e hanno trovato l’uomo ancora all’interno. I poliziotti lo hanno identificato e arrestato, in attesa di conferma da parte del giudice.

