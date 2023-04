Roma, vede l’ex con la nuova fidanzata e lo accoltella: ‘Mi hai tradito’

Non si fidava, anzi era sempre più convinta che il suo fidanzato, in realtà, ex, l’avesse tradita. Così, in preda a quella gelosia ossessiva, che da giorni la tormentava, ha pensato bene di chiarire. A suo modo. Non certo con la calma e con il confronto. Lei, una domenicana di 39 anni, la notte scorsa ha accoltellato l’ex compagno, un 32enne, suo connazionale. E lo ha fatto in strada, in zona Quadraro, a Roma. Convinta di quei tradimenti, accecata dalla rabbia, secondo la donna quella era l’unica strada da percorrere: farsi vendetta così. Soprattutto dopo aver visto l’ex fidanzato con una nuova donna.

L’accoltellamento per gelosia in via Tuscolana

Prima la lite, poi quel coltello in mano e la fuga dell’uomo, che ha cercato di salvarsi e di scappare in strada. Lì pensava di stare al sicuro, ma si sbagliava perché la donna lo ha raggiunto e con quell’arma, senza pietà, lo ha accoltellato al collo e al fianco destro. Nonostante lui provasse a difendersi, a dire di non averla mai tradita. Lei non ci credeva: nella sua testa aveva già architettato tutto. E quella sua nuova compagna al fianco non ha fatto altro che far diventare concrete le sue convinzioni.

L’arresto

I vicini di casa hanno sentito le grida di aiuto, la furiosa lite e ieri sera, intorno alle 23.30, hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto, in via Tuscolana, sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Giovanni e Tuscolano, che hanno arrestato la donna gelosa. Lei dovrà rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’ex compagno è stato trasportato in ospedale in codice rosso e se la caverà con sette giorni di prognosi.