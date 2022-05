Scontro in volo tra due ultraleggeri: piloti, moglie e marito, gravissimi

Gravissimo incidente di volo oggi, 14 maggio, tra due ultraleggeri. I due aerei erano decollati dall’Aviosuperficie di via di Cori. Gli ultraleggeri si sono scontrati mentre erano in volo all’altezza di Artena e sono precipitati in un terreno incolto, nei pressi di via Valle Pera.

A seguito del terribile incidente, i due piloti sono rimasti gravemente feriti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Nemi. I vigili del fuoco hanno estratto i due piloti dalle carcasse degli ultraleggeri e li hanno consegnati ai sanitari del 118 per le cure del caso, poi hanno hanno spento l’incendio che avvolgeva i velivoli.

I piloti, marito e moglie, sono stati presi in consegna dal personale del 118. L’uomo, più grave, è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, mentre la donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione e della Compagnia di Colleferro.

L’incidente

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il velivolo della donna dovrebbe aver avuto un guasto. A seguito di questo, l’ultraleggero avrebbe iniziato a perdere quota. Il marito, allertato, la seguiva da dietro ed ha accelerato per andare a soccorrerla. Entrambi, però, sono precipitati, schiantandosi al suolo. L’ultraleggero dell’uomo ha anche preso fuoco. Entrambi i piloti hanno riportato ferite, escoriazioni e traumi in tutto il corpo e sono in gravi condizioni.