Scuolabus si ribalta ai Castelli: feriti tre bambini e l’autista

L’allarme alla sala operativa del Comando di Roma dei Vigili del fuoco è arrivato alle 7 e 20 di stamattina, giovedì 23 novembre, per un pullmino scolastico finito fuori strada. In brevissimo tempo due squadre di Marino e Frascati hanno raggiunto il luogo in cui si era verificato l’incidente stradale, in via San Sebastiano nel Comune di Rocca di Papa.

Nel pullmino si trovavano 5 bambini, l’autista e un assistente

Si è trattato di un intervento che ha creato apprensione tra gli operatori di soccorso. Non potrebbe essere altrimenti quando ci sono di mezzo dei bambini. Nello scuolabus si trovavano, infatti, cinque bambini di 12 anni di età, oltre all’autista e all’assistente. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato il sinistro. Il pullmino è finito fuori strada e si è adagiato su un fianco.

Tre piccoli studenti e l’autista trasportati in ospedale

Le attività del personale dei vigili del fuoco ha consentito di affidare nel minor tempo possibile i piccoli studenti al personale sanitario. Tre bambini e il conducente del mezzo sono stati trasportati in ospedale, per fortuna, sembrerebbe, senza conseguenze più serie. Tutti e tre, infatti, sarebbero in codice giallo. Ma saranno i sanitari che, una volta sottoposti i feriti gli accertamenti del caso, potranno stabilire quali siano effettivamente le condizioni di salute dei quattro feriti.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente

Oltre al 118 e ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e della Sezione Radiomobile di Frascati. I militari sono stati chiamati a effettuare tutti i rilievi utili a stabilire quali siano state le cause dell’incidente che, al momento, restano ignote. Gli investigatori potranno probabilmente avere risposte quando sentiranno il conducente del pullmino che potrà aiutarli a ricostruire la dinamica del sinistro.