Si affiancano al camion sulla Pontina e gli puntano le pistole: rapina da film, rubato maxi carico di sigarette

Un colpo studiato nei minimi dettagli con scene che hanno ricordato le più classiche sequenze tipiche dei film. Un furgone con a bordo almeno quattro persone si è affiancato ieri mattina, in pieno giorno, ad un camion in transito sulla Pontina all’altezza di Campo di Carne ed ha intimato al conducente di fermarsi. Una minaccia “rafforzata” dall’uso delle pistole con l’autista che, a quel punto, non ha potuto far altro se non arrestare la marcia.

Rapina al camion di sigarette sulla Pontina

La banda – erano all’incirca le 10.30 – è entrata così in azione. Mentre il veicolo ostacolava la marcia impedendo al camion di ripartire i criminali ne hanno asportato il contenuto, costituito da diversi colli di sigarette, destinato ai tabaccai del litorale. Dopodiché, una volta prelevato il carico, i malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce.

Il bottino

L’entità effettiva del bottino è ancora in fase di accertamento. Da quanto si apprende sarebbero almeno 40 i pacchi di sigarette trafugati dal camion – appartenente ad una ditta di trasporti – e caricati sul furgone utilizzato dai malviventi. Un colpo lampo considerando che il tutto si è svolto in pochissimi minuti.

Caccia alla banda

Il conducente del mezzo pesante, sotto choc ma illeso, ha chiamato così i Carabinieri giunti da Anzio. Ascoltata la sua versione dei fatti sono scattate immediatamente le ricerche da parte dei Militari dell’Arma. La vittima, un lavoratore romeno, avrebbe fatto in tempo a prendere la targa del furgone utilizzato per il colpo. I banditi, mentre scriviamo, sono tuttora ricercati.

