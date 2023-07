Si schianta con l’ultraleggero: morto l’ex procuratore Ugo Paolillo, indagò su strage di piazza Fontana

Tragedia alle porte di Rieti, dove nella tarda mattinata di oggi, 11 luglio, un ultraleggero a motore è precipitato in zona Quattro Strade. A causa dell’impatto al suolo il pilota del velivolo ha perso la vita. A bordo del mezzo si trovava l’ex consigliere della Corte d’Appello de L’Aquila e già procuratore della repubblica di Rieti, Ugo Paolillo.

Ultraleggero precipitato a Rieti

L’aeromobile, per cause oggetto di indagine e tutt’ora in fase accertativa, ha improvvisamente perso quota per poi impattare al suolo all’interno delle pertinenze di una privata proprietà, in quel momento priva di occupanti all’interno. Non avendo più il segnale con le centrali di controllo, è scattato l’allarme.

I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti sono quindi partiti alla ricerca del velivolo, seguendo le indicazioni delle torri di controllo, secondo gli ultimi segnali ricevuti da parte del pilota. I pompieri, partiti verso le 13 per l’operazione di individuazione e soccorso a seguito dello schianto al suolo dell’ultraleggero, in una prima fase di ricerca hanno operato per determinare l’esatta localizzazione del posto del sinistro aereo. Una volta individuato il velivolo sono state espletate tutte le attività di soccorso e poi di messa in sicurezza del mezzo aereo. L’impatto ha causato il decesso del pilota, unica persona a bordo dell’ultraleggero. Sul posto, in ausilio alle operazioni, personale medico del 118, dei carabinieri, della polizia di Stato e dell’aeroporto di aviazione Ciuffelli.

Chi era il pilota: ex Procuratore di Rieti, indagò sulla strage di Piazza Fontana

A bordo dell’ultraleggero si trovava Ugo Paolillo, 83 anni, ex consigliere della Corte d’Appello de L’Aquila, già procuratore della repubblica di Rieti. Paolillo era un esperto pilota. Era decollato poco prima, dall’aeroporto Ciuffelli. In passato aveva ricoperto incarichi giudiziari di gran rilievo, tra cui, nel 1969 le prime indagini sulla strage di Piazza Fontana.