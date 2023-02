Spari a Ostia, feriti due ristoratori: ‘Ci hanno sparato e sono scappati’. L’uomo era da poco uscito dal carcere

Si torna a sparare a Ostia. Colpi di arma da fuoco che, stavolta, vedono come vittime moglie e marito, feriti uno alle gambe e l’altra a un gluteo. I due erano in auto con il loro figlio, in via di Castel Porziano, davanti al ristorante di famiglia, pronti per l’apertura. È successo nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18:30. A raccontare l’accaduto sono i due protagonisti ai medici del pronto soccorso dell’Ospedale Grassi, dove si sono recati subito dopo quello che sembra un agguato.

Gli spari e la fuga

La coppia era in auto davanti al loro ristorante, a Ostia, in via di Castel Porziano, proprio nel bel mezzo della pineta. Da quanto hanno riferito i due, uno scooter con due individui coperti da casco integrale si è affiancato alla loro vettura e una persona ha iniziato a sparare, colpendoli al piede e alla pancia, fortunatamente in maniera lieve.

Essendo stati feriti di striscio, i due sono riusciti ad andare in maniera autonoma al pronto soccorso dell’ospedale Grassi, dove hanno riferito l’accaduto. Sono stati i medici ad allertare la polizia del X Distretto Lido di Roma. Gli agenti, immediatamente intervenuti, hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Quello che vogliono capire i poliziotti, infatti, è se si tratti di un avvertimento: l’uomo ferito, infatti, è uscito un anno e mezzo fa dal carcere, dove era detenuto per omicidio, dopo aver scontato una pena di oltre 20 anni di reclusione. Potrebbe quindi essere una vendetta. La famiglia oggetto dell’agguato in passato aveva avuto a che fare con la camorra ed era sfuggita alla alla guerra tra clan che dilagava negli anni ’80, rifugiandosi all’Infernetto. Quella della vendetta, quindi, è una delle piste – la più plausibile – su cui gli investigatori stanno lavorando, anche se al momento ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti.