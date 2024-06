Spari a Roma, gambizzato dopo la lite nell’androne condominiale: grave 45enne

Paura ieri sera a Roma dove un’accesa lite tra due persone è finita a colpi d’arma da fuoco. Un uomo di 45 anni è stato portato in Ospedale con ferite ad entrambi i piedi. E’ successo in Via degli Alagno, non distante dal “serpentone” del Corviale. Indaga la Polizia.

Allarme ieri sera a Roma, poco dopo le ore 21.00. Un uomo romano di 45 anni è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco ad entrambi i piedi. Ad esploderli sarebbe stato un suo conoscente con il quale, nell’androne di un condominio situato in Via degli Alagno, aveva avuto una discussione. L’uomo, soccorso dal 118, è stato portato in Ospedale al San Camillo in codice rosso. Sul caso sta indagando la Squadra Mobile della Polizia di Stato. Gli agenti, secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, sul posto non hanno rinvenuto bossoli. Presenti invece numerose tracce di sangue. E’ caccia adesso all’autore del gesto.

Notizia in aggiornamento