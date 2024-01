Spari ad Aprilia: tre colpi di pistola contro un’auto

Spari ad Aprilia nella tarda serata di ieri. Un’auto parcheggiata in strada è stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco. Nessuna ipotesi esclusa al momento.

Indagini in corso ad Aprilia, in provincia di Latina, per un preoccupante episodio di cronaca. Ieri sera una macchina in sosta è stata pesantemente danneggiata a colpi di arma da fuoco: immediate le richieste di intervento al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Colpi d’arma da fuoco contro un’auto ad Aprilia: cosa sappiamo

Chiaramente, mentre scriviamo, le indagini sono ancora in corso. Dai primi elementi emersi sappiamo che un’autovettura di grossa cilindrata è stata raggiunta da almeno 3 colpi da arma da fuoco al parabrezza del vetro anteriore, uno dei quali, dopo aver perforato il vetro, ha bucato il poggiatesta anteriore lato guida.

Nella circostanza anche il cofano anteriore ha riportato i segni di un colpo di pistola. Non solo. Nell’ambito dell’ispezione del veicolo, i Militari hanno rinvenuto all’altezza del pneumatico anteriore destro anche un’ogiva che si è deformata dopo l’urto.

Le indagini

Adesso si cerca di capire chi abbia commesso il gesto e sopratutto quale sia stato il movente. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, lunedì 29 gennaio 2024, in una zona periferica della città. Intanto l’autovettura è stata posta sotto sequestro e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti. A condurre le indagini la Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia.