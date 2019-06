Arrivano gli sportelli contro usura e indebitamento a Latina, Aprilia e Cisterna

Da oggi i cittadini con problemi di debiti potranno rivolgersi presso gli sportelli istituti dai propri Comuni. Il progetto denominato Per.Ter. Re. nasce per contrastare l’usura e

il sovraindebitamento e mette in rete tre comuni dell’area nord della provincia di Latina, Cori (che è capofila), Aprilia e Cisterna. Un progetto finanziato dalla Regione Lazio ed a cui partecipa la Fondazione Wanda Vecchi Onlus, da anni impegnata nel sociale e in particolar modo nel contrasto ai fenomeni dell’usura e del sovraindebitamento.

L’obiettivo principale che viene perseguito è quello di offrire un sostegno economico concreto ai soggetti in difficoltà che si trovano in situazioni di indebitamento eccessivo e che sono quindi a rischio di perdere il loro patrimonio o nella peggiore delle ipotesi, finire nelle maglie dell’usura. Il consolidamento sei debiti e la loro estinzione, avviene grazie agli strumenti finanziari messi a disposizione del fondo nazionale e regionale.

In questi giorni si è conclusa la prima fase del progetto di rete che è stata caratterizzata da un percorso di confronto e formazione con altri operatori sociali del territorio tra cui anche Caritas e Croce Rossa italiana. Ora si passa alla fase dei colloqui con il ricevimento di persone che si trovano in stato sovraindebitamento, segnalate dalle associazioni o dai

Servizi sociali dei tre Comuni della rete territoriale. Il percorso formativo di queste settimane è servito anche per rendere edotte le associazioni del territorio su come segnalare le persone che sono a rischio o hanno problemi di questo tipo. Sta emergendo

con sempre maggiore evidenza come anche il fenomeno delle ludopatie sia all’origine di situazioni di sovraindebitamento o comunque rappresenti un fattore di rischio per

numerose persone.

Ora attraverso operatori specializzati della Fondazione partiranno colloqui presso gli sportelli dei tre comuni. Per accedere al colloquio basta fare una telefonata e prenotare un appuntamento presso gli sportelli comunali (che sono stati istituiti in sedi riservate per tutelare la privacy degli utenti), ai numeri del segretariato sociale dei Comuni di Aprilia (0692018612), Cisterna (0696834315) e Cori (0696617267).