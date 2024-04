Stuprata dal compagno e da un altro uomo a Ostia: picchiata e ferita a coltellate | “Ero costretta a prostituirmi”

Picchiata, stuprata e perfino accoltellata. Vicenda raccapricciante che arriva da Ostia dove una donna era costretta a prostituirsi dal compagno: ad arrestare l’aguzzino ci hanno pensato gli agenti della Polizia di Stato. L’ultima brutale violenza nei giorni scorsi.

Violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Queste le pesantissime accuse mosse contro un romano di 53 anni accusato di costringere la compagna a “vendere il suo corpo”. Ma abusare di lei era anche lui stesso, così come raccontato dalla vittima agli agenti di Polizia. L’ultima, brutale aggressione sarebbe avvenuta nei giorni scorsi quando la donna è riuscita a lanciare l’allarme una volta terminato l’ennesimo orrore.

Donna stuprata a Ostia e costretta a prostituirsi

L’allarme è scattato in Via San Quiriaco, nella zona del lido di Ostia dove era stata segnalata un’aggressione ad una donna. Gli agenti, una volta sul posto, hanno trovato la vittima in strada, visibilmente scossa. Ancora sotto choc la donna ha raccontato ai poliziotti che, poco prima, il compagno, insieme ad un altro uomo, l’aveva violentata, picchiata e addirittura ferita con un coltello.

Sul posto, allertati dagli stessi poliziotti, sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le dovute cure alla donna. Dopodiché gli agenti si sono messi immediatamente sulle tracce del suo aguzzino, partendo dal luogo in cui sarebbe avvenuta la violenza. Ed è proprio lì che hanno individuato il 53enne.

L’arresto

L’uomo è stato fermato all’interno di una struttura ricettiva della zona e lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Come detto adesso deve rispondere dei reati di violenza sessuale ma anche di sfruttamento della prostituzione, considerando che quello avvenuto qualche minuto prima non era certo un caso isolato. Gli investigatori infatti hanno accertato che era da tempo che l’uomo costringeva la propria compagna a prostituirsi. L’Autorità Giudiziaria, a margine delle attività condotte dai poliziotti, ha disposto per il 53enne la misura della custodia cautelare in carcere: adesso l’uomo si trova ristretto presso la casa circondariale di Regina Coeli.

