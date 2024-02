Tentato omicidio a Roma, 21enne accoltellato e ridotto in fin di vita: arrestati gli aggressori

Aggredirono un ragazzo di soli 21 anni a Roma accoltellandolo e prendendolo a bottigliate. Adesso i due autori sono stati arrestati dalla Polizia: nella circostanza il giovane si salvò per miracolo.

Hanno un volto adesso i responsabili della brutale aggressione consumatasi i primi giorni dell’anno nella zona est della Capitale. Un raid di una ferocia inaudita, compiuto da un 51enne ed un 57enne ai danni di un ragazzo accoltellato più volte e preso anche a bottigliate. Soltanto per miracolo e per circostanze fortuite il 21enne scampò alla morte: per entrambi l’accusa è di tentato omicidio. Ad eseguire l’arresto, su disposizione del GIP di Roma, gli agenti della Polizia di Stato alle prime luci dell’alba di oggi.