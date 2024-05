Tentato omicidio a Roma: macellaio accoltella il collega, è gravissimo

Tentato omicidio stamattina a Roma. Follia in un negozio di carni sulla Palmiro Togliatti: un dipendente è stato accoltellato da un collega ed è finito in gravissime condizioni in Ospedale. Arrestato l’aggressore, cosa sappiamo al momento.

Polizia e ambulanza – Foto di repertorio (ilcorrieredellacitta.com)

Hanno iniziato a litigare nella macelleria, poi la situazione è degenerata. Due dipendenti di un negozio di carni a Roma sono stati protagonisti stamani, attorno alle 6.00, di un diverbio scoppiato sembrerebbe per futili motivi. Ad un certo punto però la situazione è degenerata: uno dei due ha colpito il collega con un coltello ferendolo in più parti del corpo.

Tentato omicidio nella macelleria in Via Palmiro Togliatti a Roma

L’allarme è scattato in un negozio di carni situato sulla Palmiro Togliatti come detto in apertura. La persona ferita, una volta giunti sul posto i soccorsi, è stata portata d’urgenza in Ospedale dove è giunta in condizioni critiche. L’uomo, un 41enne di nazionalità etiope, si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita presso il Policlinico Umberto I.

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra Redazione avrebbe riportato ferite al torace, al braccio sinistro e alla gamba destra. Per quanto riguarda il collega ritenuto l’autore della brutale aggressione, quest’ultimo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio dalla Polizia. Si tratta di un ragazzo italiano di 36 anni la cui posizione resta tuttora al vaglio da parte degli investigatori.

La ricostruzione

Non è chiaro al momento cosa abbia scatenato la furia del 36enne. I due, entrambi impiegati nell’attività commerciale, si trovavano all’interno del negozio quando è accaduta la follia alle prime luci dell’alba come visto: il giovane, da capire se avesse già il coltello in mano (considerando il lavoro svolto chiaramente) o se lo abbia afferrato prima di aggredire il collega, improvvisamente si è scagliato contro l’altro dipendente ferendolo quasi a morte. Alla Polizia dunque il compito di far luce su quanto accaduto.