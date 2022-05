Tentato omicidio a Torvaianica: 47enne accoltellato alla gola. E’ in fin di vita

Dramma questa mattina intorno alle 8.00 a Torvaianica dove un uomo è stato accoltellato alla gola dopo una lita scoppiata in strada. Ad un certo punto uno dei due litiganti ha ferito con un’arma da taglio il rivale riducendolo in fin di vita. La vittima è stata portata in eliambulanza al San Camillo dove è giunto in gravissime condizioni.

Accoltellato dopo la lite a Campo Ascolano stamattina

Secondo i primi elementi raccolti la furibonda lite sarebbe scoppiata lungo Viale Po, a Campo Ascolano a Torvaianica. Qui, intorno alle otto meno un quarto circa, due persone avrebbero iniziato a litigare per cause ancora in fase di accertamento. Ad un certo punto però, come detto, uno dei contendenti avrebbe estratto un’arma da taglio, verosimilmente un coltello o un taglierino, colpendo alla gola il rivale.

47enne in gravissime condizioni

Le urla e le grida hanno attirato l’attenzione dei passanti ed è stato lanciato subito l’allarme. L’uomo ferito è stato soccorso dal personale medico ma a causa della gravità delle ferite è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. La persona, un uomo di 47 anni, è stato così portato d’urgenza a Roma al San Camillo dove è giunto in gravi condizioni.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione che ora stanno cercando di far luce sull’accaduto. In tal senso sono state ascoltate diverse persone. Le indagini, sulle quali vige il massimo riserbo, sono tuttora in corso.