Terracina, bimbo di 2 anni ricoverato per Covid al Bambino Gesù: la madre era vaccinata

I bambini sono le nuove vittime del Covid e a confermarlo è il bilancio dei ricoveri nel Lazio. Un bambino, di neppure due anni, è stato trasferito all’ospedale Bambin Gesù di Roma, dopo aver riscontrato il virus.

Il piccolo, originario di Terracina, ha manifestato i primi sintomi del virus e nell’arco di pochissimo si è aggravato. Prima la febbre, poi problemi respiratori, infine il tampone positivo ed il ricovero in Ospedale.

Terracina: il bimbo di 2 anni finisce in Ospedale per covid, la mamma era vaccinata

Nella notizia, riportata da La Repubblica, si spiega che anche la mamma del bambino è risultata positiva al virus. La donna, una casalinga di Terracina, è stata vaccinata con ambedue le dosi di Pfizer: ciò nonostante il tampone è risultato positivo e ora il suo piccolo è in Ospedale.

Spetta alla Asl di Latina adesso stabilire le cause del contagio, seguendo la vicenda da vicino. Nella Asl locale è già la seconda volta che un bambino di neppure due anni finisce in terapia intensiva a causa del covid; quest’ultimo, originario di Formia, è stato vittima di una famiglia non vaccinata in cui 10 membri sono risultati positivi.