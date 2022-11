Terremoto di magnitudo 5.7 oggi nelle Marche: scossa avvertita anche a Roma

Fortissima scossa di terremoto sulla costa pesarese, nelle Marche. La magnitudo, in base a quanto riporta l’INGV, è stata di 5.7, con una profondità di 8 chilometri. E il terremoto è stato avvertito pochi minuti fa, intorno alle 7. Il sisma, come si legge anche sui social dove è partito il tam tam, è stato sentito benissimo in alcune zone della Capitale, ma anche a Firenze e a Bologna e in altre zone del centro Italia.

Dopo la prima scossa delle 7.00, ce ne sono state altre tra le 7.04 e le 7.12, rispettivamente di magnitudo 4.0, 3.31 e 3.4. Al momento, come fanno sapere i Vigili del Fuoco, pare non ci siano stati danni e la situazione sembra essere sotto controllo. Nessuna richiesta di soccorso e nessuna segnalazione.

Terremoto avvertito anche a Roma

La scossa di questa mattina ha svegliato molti cittadini romani perché il terremoto è stato avvertito bene anche nella Capitale. C’è chi ancora nel letto si è alzato di soprassalto, chi ha cercato ‘conferme’ sui social. “Sentito benissimo forte e chiaro” – spiegano. E pare non ci sia stata nessuna zona esclusa, dal litorale romano alla Capitale: tutti sono stati svegliati dai movimenti tellurici.

5 minuti fa ho avvertito a Roma Nomentano una non forte, ma apprezzabile, scossa di terremoto che ha fatto oscillare il lampadario.

Qualcun altro l’ha avvertita? — Franco Maria Fontana (@francofontana43) November 9, 2022

Qui a #Roma ovest, zona Battistini, si è sentita una leggera e lunga scossa di #terremoto (2° piano) — Mercurio Viaggiatore (@MercurioPsi) November 9, 2022

Se hai il dubbio di aver sentito un #terremoto l’unica certezza rimane sempre quella di aprire Twitter — Francesco (@fra_ose) November 9, 2022

