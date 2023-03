Terribile incidente a Roma: attraversa sulle strisce e viene falciata da un’auto, morta una donna

Ancora un incidente mortale a Roma, con un pedone investito mentre attraversa sulle strisce pedonali. A perdere la vita una donna, che nella serata di oggi, 11 marzo, si trovava sull’attraversamento pedonale di viale Esperia Sperani, all’altezza del civico 112, in zona Ottavia. La donna è stata falciata, intorno alle ore 19:20, da un’auto guidata da un ragazzo giovanissimo, che non si è accorto che la signora stava attraversando e non ha fatto in tempo a frenare.

La tragedia ad Ottavia: la donna stava portando il cane a spasso

Il giovane, un ragazzo di 19 anni neopatentato, si è fermato a prestare soccorso, insieme a numerosi passanti. Sono stati chiamati i sanitari del 118 e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, oltre alle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale e, dopo circa 15 minuti, a una gazzella dei carabinieri. Il personale del 118 ha tentato di rianimare la donna per diversi minuti, ma le sue condizioni, apparse subito molto gravi, erano disperate. Poco dopo la donna è deceduta, nonostante i tentativi effettuati per salvarla. La strada è stata chiusa, per permettere i rilievi.

Da una prima ricostruzione, la donna, Nicolina V. di 69 anni, stava attraversando sulle strisce pedonali con il suo cane al guinzaglio. Alcune testimonianze, non confermate della polizia locale, parlano di una manovra azzardata, forse un sorpasso. L’urto l’ha sbalzata in avanti di qualche metro. Ed è proprio a terra, sul punto di atterraggio, che sono avvenuti i tentativi di soccorso. La donna abitava nel quartiere, nelle case popolari a poca distanza dal punto in cui è avvenuta la tragedia. Sarà adesso compito dei caschi bianchi ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire perché la donna ha perso la vita solo per attraversare la strada sulle strisce.

Tragedia annunciata

“Questo è un punto pericolosissimo”, commenta un residente. “Si tratta del terzo incidente mortale in poco tempo: quanto vogliamo aspettare ancora per mettere i dossi? Io me la prendo con chi in una strada del genere non mette i dossi e autovelox”, dice Romina. “Le auto nonostante il semaforo corrono sempre e se tu non sei svelta ad attraversare ti suonano pure”, rimarca Antonella.