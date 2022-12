Terribile incidente in via Appia la sera di Natale: un morto e 5 feriti

Tremendo incidente alla vigilia di Natale in via Appia: il bilancio è pesante: un morto e 5 feriti. Lo scontro è avvenuto sulla SS. 7 al chilometro 125, nel Comune di Fondi, in provincia di Latina, nella serata di oggi. L’urto ha visto il coinvolgimento di due vetture, per motivi ancora in fase di accertamento.

Scontro frontale

A bordo delle auto si trovavano sei persone. Sul posto, a seguito della chiamata al NUE 112, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Latina, con la squadra territoriale di Gaeta. I pompieri, nell’estrarre gli occupanti dalle lamiere, hanno dovuto constatare che una delle persone a bordo era purtroppo deceduta.

Le altre cinque persone sono state consegnate ai sanitari del 118, presenti sul posto insieme ai Carabinieri. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza del tratto interessato.