Terribile incidente in via Appia a Cisterna: morto un 44enne, strada chiusa

Terribile incidente nella mattinata di oggi, 29 maggio, in via Appia, all’altezza del Comune di Cisterna di Latina. Due vetture si sono scontrate in modo frontale e, nel violento urto, una persona è morta sul colpo.

Nell’urto, avvenuto in corrispondenza del km 55.3 intorno alle ore 7:40, sono rimasti coinvolti un furgone e un’automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale Anas. Purtroppo per la persona a bordo dell’auto non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Chiusa via Appia in entrambe le direzioni

Al momento non si conoscono ancora le cause del sinistro. La dinamica è in corso di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine. La strada statale 7 “Appia” è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza del tratto interessato. Sono attualmente in corso le operazioni di pulizia del piano viabile.Il personale Anas è impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto frontalmente. Un impatto violentissimo, avvenuto intorno alle ore 4:30 del mattino tra i due mezzi, a bordo dei quali c’erano un uomo di origini straniere di 44 anni, e un italiano di 38 anni. Quest’ultimo, che si trovava alla guida del furgone, è rimasto ferito in maniera grave ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Per il 44enne alla guida dell’auto, invece, le ferite riportate sono state troppo gravi: l’uomo è morto sul colpo.

La pericolosità della strada

Qualche mese fa il sindaco aveva sollecitato l’Anas, richiedendo anche l’intervento del Prefetto di Latina, per la messa in sicurezza dell’Appia proprio nel tratto che attraversa Cisterna, teatro di numerosi incidenti, spesso mortali. Ma, nonostante questo, sulla strada si continuano a registrare scontri con esiti fatali.