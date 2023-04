Terribile incidente in via Flaminia a Roma: scontro tra moto e furgone, morto un uomo

Un tremendo incidente è avvenuto sulla strada statale 3 “via Flaminia” nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:40. Lo scontro, tra una moto e un furgone, è costato la vita al motociclista. L’incidente, le cui cause al momento non sono note, è avvenuto in corrispondenza del km 14,500, in località Prima Porta.

Chiusa la Flaminia altezza Galleria di Prima Porta direzione Roma

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che stanno effettuando i rilievi. I caschi bianchi hanno provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata della Flaminia in direzione Roma. Si tratta del tratto all’altezza della Galleria di Prima Porta in direzione Centro. Attualmente la circolazione verso Roma è deviata su via della stazione di Montebello.

Sul posto sono presenti anche le squadre Anas per la gestione dell’evento ed i rilievi del caso e per consentire la riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile.