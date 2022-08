Terribile incidente sul GRA: morto centauro

Ancora sangue sulle strade della Capitale, ancora (purtroppo) un incidente mortale. Questa volta a perdere la vita sul Grande Raccordo Anulare, una delle arterie principali di Roma, un centauro. A scontrarsi, per cause ancora tutte da verificare, tre mezzi: un’auto, una Punto, un autotreno e una moto, sulla quale viaggiava l’uomo che non ce l’ha fatta.

Incidente mortale sul Raccordo

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 13.15 di oggi sul Raccordo, al km 52,500, tra Ostiense e Laurentina, in carreggiata esterna. A perdere la vita, per cause ancora tutte da accertare, un centauro. Inizialmente era previsto l’atterraggio dell’elisoccorso, ma purtroppo le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche e il personale sanitario del 118 non ha potuto fare molto se non constatare il decesso.

Traffico in tilt

Sul posto il personale Anas e la Polizia Stradale per tutti i rilievi. Attualmente si registrano code dal bivio dell’A91 Roma-Fiumicino, ma ripercussioni e traffico in tilt sono anche sulla Pontina, in direzione Roma.