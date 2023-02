Terribile incidente tra due moto: 3 morti, una si era laureata 4 giorni fa

Terribile incidente nel pomeriggio di oggi, 18 febbraio, in provincia di Latina, a Itri. Due moto si sono scontrate frontalmente e, nell’urto, tre persone sono morte. Un urto violentissimo, avvenuto intorno alle ore 16:30 sui tornanti della strada sulla strada regionale 83, la panoramica che da Itri porta al Santuario della Madonna della Civita.

Itri, scontro mortale tra due moto

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. Purtroppo per i tre centauri non c’è stato nulla da fare. Saranno ora i militari dell’Arma a dover ricostruire la dinamica dell’incidente e a stabilire le cause che hanno provocato il tremendo sinistro che ha causato la morte delle tre persone. Lo scontro è avvenuto all’altezza del “Curvone Belvedere”: probabilmente una delle due moto ha invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva l’altro mezzo e lo scontro è stato inevitabile. A seguito del violentissimo impatto, il corpo di una delle vittime è finito in una scarpata adiacente la strada. Per recuperarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuco, che hanno dovuto utilizzare attrezzature specifiche in dotazione ai pompieri.

Le vittime: una aveva conseguito la laurea solo pochi giorni fa

A perdere la vita nel terribile incidente sono una coppia di fidanzati, lei di Itri, lui di Fondi, di 43, e 46 anni e un ragazzo di 28 anni di Arce, in provincia di Frosinone. La donna, R.A., amante del motociclismo, era impegnata nella croce rossa come volontaria. Aveva conseguito la laurea solo pochi giorni fa, il 14 febbraio.