Terribile scontro tra due tir: due morti

Tremendo incidente questa mattina, intorno alle ore 8:30, sulla Strada Statale 156, che unisce Latina a Frosinone. Lo scontro è avvenuto tra due autoarticolati ed è avvenuto frontalmente, all’altezza del chilometro 25, nel territorio comunale di Priverno.

Schianto mortale

L’impatto è stato terrificante: i due tir si sono letteralmente sgretolati, non lasciando scampo ai due conducenti, entrambi italiani. Uno dei due mezzi pesanti sé finito fuori strada, oltrepassando il guard rail e adagiandosi nella cunetta. L’altro, invece, era fermo a circa cento metri di distanza. In mezzo detriti – quasi polverizzati – dei due autoarticolati.

Per le due persone a bordo, come detto, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Latina. Ma si è potuto solo constatare il decesso dei due autisti. I militari stanno adesso effettuando i rilievi per poter capire come sia stato possibile che i due tir si siano scontrati in modo così violento.. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi e la messa in sicurezza.