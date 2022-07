Torvaianica, sequestra l’ex compagna e una sua amica e le minaccia con un coltello: arrestato 52enne

Non accettava la fine della storia. E per questo voleva un chiarimento, l’ennesimo, e magari la speranza di ricominciare. Ma quella che doveva essere una semplice discussione è presto sfociata in una lite e poi in qualcosa di più serio. Perché lui, un 52enne originario di Roma, proprio non voleva saperne di lasciar andare la sua ex, una donna di Torvaianica.

I fatti

L’uomo ieri mattina si trovava nell’abitazione della sua ex compagna, a Torvaianica. Nel corso di una discussione scaturita da motivi sentimentali, ha dato in escandescenze contro la donna e una sua amica presente in quel momento. In preda all’ira, ha impugnato un coltello da cucina e con questo ha sequestrato le due donne.

La fuga

Approfittando di un momento di distrazione dell’uomo, l’amica è riuscita a fuggire e a dare l’allarme al “112”. Sul posto è immediatamente arrivata una pattuglia della Stazione Carabinieri di Torvaianica. I militari, compresa la situazione, hanno instaurato un dialogo con l’uomo, in evidente stato di agitazione.

I carabinieri hanno iniziato a parlare con il 52enne attraverso una finestra dell’appartamento, impegnandolo in modo che altri militari potessero segnalare alla sua ex di poter uscire dalla casa.

L’arresto

A seguito di un lungo colloquio, il 52enne è tornato alla calma e, a quel punto, i Carabinieri lo hanno arrestato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’indagato è stato portato nel carcere di Velletri in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

L’indagato è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.