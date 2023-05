Tragedia a Roma, 56enne falciata e uccisa da un’auto

Ancora sangue sulle strade di Roma e ancora un terribile investimento. Dopo la 54enne che ieri, intorno all’ora di pranzo, è stata travolta e uccisa da un’auto ad Acilia nel X Municipio, un’altra donna, a distanza di poche ore, ha perso la vita. E nello stesso modo. Questa volta a Ponte Mammolo, all’altezza di via Cassino, all’incrocio con via Tiburtina: è qui che una donna romena, classe 1967, intorno alle 17.50 è stata falciata da una vettura. E il suo cuore ha smesso di battere sul colpo.

Investimento mortale a Ponte Mammolo

L’investimento mortale è avvenuto ieri, in una domenica che doveva essere come tante, all’altezza di via Cassino, all’incrocio con via Tiburtina. La donna stava probabilmente attraversando la strada quando, improvvisamente, un’auto è sopraggiunta e l’ha centrata in pieno. Alla guida della vettura, una Volkswagen Polo, un ragazzo italiano di 20 anni, che si è fermato a prestare i primi soccorsi. Ma invano.

Le indagini della Polizia Locale

Come da prassi, come accade sempre in questi casi, il conducente dell’auto è stato sottoposto ai test di alcol e droga, tutti gli accertamenti sono stati fatti al Policlinico Umberto I e la Polizia Locale è ancora in attesa dei risultati. Quello che è certo, purtroppo, è che la donna ha perso la vita lì, è morta sul colpo. E ora spetterà ai caschi bianchi del IV Gruppo Tiburtino, intervenuti sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica.

Incidente mortale oggi sull’Appia, a Cisterna di Latina

Poco fa un incidente mortale è avvenuto sull’Appia, nel territorio di Cisterna, in provincia di Latina. Due auto, per cause ancora tutte in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente e l’impatto è stato violento: non ha lasciato scampo a una persona, di cui al momento non conosciamo l’identità. Attualmente la strada è chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi. Dell’ennesimo incidente mortale sulle strade del Lazio.