Tragedia a Roma, bimbo di 3 anni precipita dal secondo piano: è gravissimo

È precipitato dal secondo piano dell’appartamento in cui vive con la sua famiglia, in via dei Fiori a Roma. E ora è in pericolo di vita, è gravissimo. Protagonista di questo terribile episodio, forse un incidente, un bambino di appena 3 anni che questa mattina, poco dopo le 7, per cause ancora tutte da accertare, è precipitato di sotto: è caduto dal balcone del secondo piano di quel palazzo.

Bimbo precipitato dal balcone in via dei Fiori

Il bimbo si trovava sul balcone quando, improvvisamente, è precipitato di sotto. Tantissime le segnalazioni alle forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia, che hanno immediatamente allertato il personale sanitario del 118. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, al Policlinico Gemelli: è in pericolo di vita, ma i medici stanno tentando il possibile e si stanno prendendo cura di lui.

Le indagini

Ora spetterà agli agenti di Polizia indagare, capire cosa sia successo. In casa, al momento della tragedia, era presente tutta la famiglia del piccolo. Probabilmente si è trattato di un terribile incidente, ma su questo bisognerà fare chiarezza.

Neonato morto a Colonna

Quella di oggi, purtroppo, è solo l’ultima tragedia in ordine di tempo. Questa mattina un neonato di appena 20 giorni è stato trasportato in ospedale già morto. La mamma, una donna di nazionalità nigeriana, che vive a Colonna, alle porte di Roma, è scesa in strada, ha chiesto aiuto a una gazzella dei Carabinieri che era di passaggio: il suo piccolo aveva un’evidente emorragia, bisognava salvarlo. Il neonato è stato trasportato d’urgenza in ospedale, al Policlinico Tor Vergata, ma non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva smesso di battere. Ora la Procura di Velletri vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo d’indagine: è probabile che a causare la morte sia stata una circoncisione fatta in casa. La salma del neonato è a disposizione dell’autorità giudiziaria e ora tutti gli accertamenti sono in corso.