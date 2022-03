Tragedia a Roma: ragazzo trovato morto nel Tevere

Macabra scoperta quella fatta questa mattina, intorno alle 8, all’altezza di Ponte Cavour. E’ qui che in acqua, nel Tevere, è stato trovato senza vita il corpo di un ragazzo molto giovane, dall’età apparente tra i 20 e i 25 anni.

Macabro ritrovamento nel Tevere

Il cadavere galleggiava sull’acqua quando è stato lanciato l’allarme e sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato il corpo e lo hanno portato sulla banchina lì vicino. Il giovane non aveva con sé i documenti, ancora non è stato identificato, ma dai primi accertamenti si tratta di un ragazzo che potrebbe avere tra i 20 e i 25 anni. Sul luogo anche gli agenti del Commissariato Borgo, che ora dovranno fare chiarezza, e la Polizia Scientifica per tutti i rilievi del caso.

Precipita con l’auto nel Tevere

Poche settimane fa il Tevere è stato ‘teatro’ di un altro brutto episodio. Un’auto è precipitata direttamente nel fiume, presso la località il Fiasco, provocando la morte di un uomo per annegamento. E’ così che un cittadino romeno di 47 anni ha perso la vita, incastrato nella sua Fiat Stilo che, per cause da accertare, è finita nel Tevere.