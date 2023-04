Tragedia a Roma, si lancia dal 6° piano: morto sul colpo

Si è fatto prendere dalla disperazione e, approfittando del fatto che la moglie e il figlio stavano dormendo, ha aperto una delle finestre della sua abitazione, al sesto piano di una palazzina a largo Tabacchi, in zona Corviale, a Roma, e si è buttato, finendo sulla strada. Il volo, di circa 18 metri, è stato fatale: per l’uomo, un 79enne romano, non c’è stato scampo, è morto sul colpo.

La tragedia a Corviale

La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, 13 aprile. Ad accorgersene i familiari, pochi minuti prima delle 8:00, al loro risveglio. Non trovando il loro congiunto nell’appartamento, si sono resi conto che doveva essere successo qualcosa di brutto. Nel contempo, si sono sentite delle urla all’esterno, dove i vicini si erano accorti della presenza dell’uomo. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato del Commissariato San Paolo e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 79enne.

Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi. La salma dell’anziano è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e portata Tor Vergata per poter effettuare l’esame autoptico. Shock nel quartiere, dove la notizia della tragedia si è rapidamente diffusa tra i residenti. Sembrerebbe che l’uomo fosse gravemente malato. L’anziano verrà ricordato in consiglio municipale con un minuto di silenzio.