Tragedia a Sabaudia, scontro tra un’auto e uno scooter: morto il centauro

Tragedia nel territorio di Sabaudia questo pomeriggio. Sulla Migliara 47, già nota per numerosi incidenti mortali nel territorio pontino, si sono scontrati un’automobile e uno scooter. Nel gravissimo sinistro avvenuto lungo la strada, ha perso la vita il centauro che guidava la moto. Sul posto sono ancora presenti i militari del Comando dei Carabinieri di Sabaudia, che stanno indagando sulle cause dell’incidente.

L’incidente sulla Migliara 47 di Sabaudia

Il terribile incidente sarebbe avvenuto questo pomeriggio nel Comune Pontino, probabilmente per il mancato rispetto delle precedenze a un incrocio presente sulla Migliara 47. Infatti, il sinistro si sarebbe verificato proprio all’incrocio con via Portosello. Proprio in questo contesto, si sarebbe verificato il devastante scontro dove ha perso la vita il centauro della motocicletta.

Cosa sappiamo sulla vittima dell’incidente?

Secondo le prime rilevazioni dell’incidente, a perdere la vita è stato un cittadino indiano. Probabilmente legato alla comunità etnica che vive all’interno del Comune di Sabaudia, è ipotizzabile come l’uomo tornasse a casa dopo l’orario di lavoro nel momento in cui è stato vittima dello scontro con l’automobile. L’uomo, per via dell’urto, sarebbe stato sbalzato dalla sella dello scooter, in un atterraggio sul manto stradale che non gli ha lasciato scampo per i danni e le ferite riportate.

Le prime rilevazioni sull’incidente automobilistico

In una situazione dove i Carabinieri stanno ancora indagando, delle notizie ufficiali già emergono dal posto. Allertati i sanitari del 118 dopo lo scontro tra l’automobile e il motorino, i paramedici intervenuti sul posto hanno trovato il motociclista indiano già morto. Secondo le testimonianze dei presenti, i tentativi di rianimazione sono stati inutili, con l’uomo che probabilmente aveva trovato la morte nel momento del violento atterraggio a terra. Nelle prossime ore, potrebbero arrivare rilevazioni più precise anche sulle dinamiche dell’incidente, oltre poi alle oggettive responsabilità sullo svolgimento del sinistro all’interno dell’incrocio della Migliara 47.