Tragedia a Torvaianica, kitesurfer morto in mare: s’ipotizza il malore

Ore di angoscia nella località di Torvaianica, dove in queste ore è venuto a mancare un uomo. La persona, secondo le testimonianze dirette, al momento del decesso stava praticando kitesurfing al largo delle coste di Pomezia. Per motivi ancora tutti da chiarire, e dove la Capitaneria di Porto ha aperto un’indagine in merito, lo sportivo sarebbe morto in acqua, con il corpo ritrovato sull’arenile del territorio.

Torvaianica, morto un kitesurfer in mare

Sulla vicenda, almeno dalle autorità, c’è pieno silenzio, con possibili aggiornamenti solo a partire da questa sera. Intorno alle 14, sarebbero stati allarmati i soccorsi nella famosa località balneare della provincia di Roma, con una tavola da surf che sarebbe arrivata dal mare sul bagnasciuga dello stabilimento Ragno d’Oro. I lavoratori dell’attività, vedendo la scena e di come tale tavola non appartenesse nessuno, hanno subito avvertito i soccorsi dell’episodio.

Il ritrovamento del corpo senza vita dello sportivo

Secondo le testimonianze dirette dei residenti a Torvaianica, la macabra scoperta riguardo questo incidente è avvenuta nell’arco di pochi minuti. A un centinaio di metri, precisamente nell’area dove sorgeva l’ecomostro “Piccolo Porto”, sarebbe stato trovato un corpo senza vita restituito dal mare. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con Carabinieri, 118 e Capitaneria di Porto che si sono presentati nell’area dov’è avvenuto il ritrovamento della salma.

L’ufficialità del decesso

Arrivati sul posto, ai paramedici del 118 non è rimasto altro che confermare il decesso dello sportivo. Sulle dinamiche della morte, almeno al momento, ancora nessuno ipotesi è al vaglio. Plausibile possa esserci stato un malore al largo delle coste di Torvaianica, ma è un aspetto che potrebbe essere confermato solo successivamente l’autopsia sulla salma. Per quello che concerne il riconoscimento, le forze dell’ordine stanno compiendo il riconoscimento della vittima: nelle prossime ore potrebbero essere pubblicate le generalità di questa persona e la sua età al momento del decesso.

Il ritrovamento effettuato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, 30 ottobre, alle ore 14:19, sul Lungomare delle Meduse, a Pomezia, per soccorrere una persona in mare. Sul posto è intervenuta la squadra VVF territoriale (22/A) con in supporto il personale del Nucleo Sommozzatori e l’elicottero Drago 140. Il corpo esamine dell’uomo, un uomo di circa 40 anni, è stato recuperato da un surfista, in prossimità dello stabilimento “Il Ragno d’Oro” a Torvajanica. Il personale del 118 presente in loco ha constatato il decesso dell’uomo. Le cause della morte sono in corso di accertamento.

Andrea Rapisarda

Francesca Di Nora