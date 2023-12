Tragedia ad Ariccia: uomo si suicida lanciandosi dal ponte

Un uomo si è suicidato nella serata di ieri, giovedì 14 dicembre 2023, lanciandosi dal ponte monumentale di Ariccia ai Castelli. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri.

Ennesimo dramma ad Ariccia, teatro dell’estremo gesto da parte di un uomo che ha deciso di togliersi la vita. Salendo e poi buttandosi di sotto dal ponte, tristemente noto per episodi di questo genere. L’allarme è scattato intorno alle 20.00 quando la vittima ha raggiunto la struttura e si è lanciato nel vuoto.

Inutili i tentativi di soccorso: sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i mezzi del 118. L’uomo è morto sul colpo, fatale per lui la spaventosa caduta.

Suicidio ad Ariccia ieri 14 dicembre 2023

La vittima è un uomo dell’età apparente di 50-60 anni. Al momento non sono note le cause che lo hanno spinto a togliersi la vita. La salma è stata trasportata al Policlinico Tor Vergata. Sul caso proseguono le indagini e gli accertamenti dei Carabinieri della compagnia di Ariccia. Sotto choc le persone presenti in quel momento, rimaste sconvolte per l’accaduto.

Gli ultimi precedenti

Ad agosto uno scenario simile si era ripetuto ma in quel caso l’aspirante suicida era stato salvato da una pattuglia dei Carabinieri. I Militari, impegnati in un servizio di controllo, hanno notato l’uomo – un operaio di 38 anni – che era salito sul muretto con l’intenzione di lanciarsi nel vuoto e si erano immediatamente fermati. Grazie ad un serrato dialogo l’uomo era stato poi convinto a desistere dai propri intenti e accompagnato in Ospedale.

La notizia aveva avuto notevole risonanza mediatica considerando che l’episodio era stato registrato nel pieno della rassegna di eventi estivi organizzati dal Comune dei Castelli, con tante persone tra turisti e residenti che avevano raggiunto la zona del centro proprio per assistervi. L’ultima vittima risale invece a maggio dello scorso anno quando un ragazzo di 25 anni si era tolto la vita sempre lanciandosi dal ponte.