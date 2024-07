Tragedia dopo la gita fuori porta: scontro tra moto, tre morti. Due sono adolescenti

Ennesima strage sulle strade del Lazio. Ieri sera due moto si sono scontrate sulla strada che porta da Giulianello a Cori in provincia di Latina. Addirittura tre le vittime, due avevano appena 14 e 16 anni. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. La tragedia in serata durante il rientro dalla gita fuori porta.

E’ di tre morti il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera, domenica 14 luglio 2024, lungo la strada che collega Cori a Giulianello, in provincia di Latina, nel Lazio. A perdere la vita sono stati due giovani, un ragazzo e una ragazza residenti proprio a Cori, e un uomo di 44 anni, di Sezze. I minori viaggiavano su una Motard 50 e, per cause in fase di accertamento, hanno impattato improvvisamente contro il motoveicolo condotto dal 44enne, che stava rientrando con degli amici da una gita fuori porta. Lo scontro è stato terribile e tutti e tre hanno perso la vita.

Incidente mortale sulla Cori Giulianello: tre vittime, chi sono

Lo scenario che si sono ritrovati davanti i soccorritori – il dramma si è consumato attorno alle 20.45 – è stato a dir poco agghiacciante. Lo scontro, secondo quanto riportato da Latina Oggi, è avvenuto non distante dall’incrocio che conduce alla località Colle Fagiano. Tra le vittime i minori erano poco più che adolescenti. Il ragazzo aveva 16 anni e si chiamava Cristian Spirito, la ragazza invece, Alice Gorgone, 14.00: i due erano di Cori mentre la terza persona deceduta di Sezze. Quest’ultima si chiamava Ezio Marchetti. Adesso i Carabinieri stanno cercando di far luce sull’accaduto: secondo le prime informazioni disponibili l’impatto sarebbe avvenuto frontalmente, con i due mezzi che sono finiti praticamente distrutti. Uno dei due avrebbe anche preso fuoco. I rilievi delle forze dell’ordine sono andati avanti per tutta la notte.