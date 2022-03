Tragedia in campo: 15enne si accascia e muore durante l’allenamento

Si stava allenando come tutti i giorni quando all’improvviso si è accasciato. I compagni hanno capito subito che non si trattava di un crampo o di un semplice malore e, allarmati, hanno chiamato i soccorsi.

E’ successo oggi pomeriggio, qualche minuto dopo le 18:00, a San Lorenzo di Priverno, nel locale campo sportivo. Lì si stava allenando la formazione giovanile della squadra cittadina quando il 15enne si è sentito male ed è caduto a terra.

Si accascia a terra durante l’allenamento di calcio: morto 15enne

Ma per lui, M. P., un ragazzo di appena 15 anni, la situazione era tragica. Nonostante i tentativi di rianimazione e circa 20 minuti di massaggio cardiaco, il cuore del giovane si è fermato. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovanissimo atleta.

Il ragazzo era residente residente a Bassiano. Da quanto risulta, sembrerebbe aver avuto un infarto fulminante. Sotto choc i compagni di squadra, l’allenatore e tutto lo staff della squadra che hanno assistito alla morte del ragazzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Priverno per i rilievi di rito. La redazione si unisce al cordoglio della famiglia.