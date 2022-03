Tragico incidente all’alba: morta una ragazza di 21 anni

Un terribile incidente poco prima dell’alba alle porte di Latina è costato la vita a una ragazza di appena 21 anni. E’ successo intorno alle 5 di questa mattina, 6 marzo, in via Epitaffio, a poca distanza da Latina Scalo.

Latina, morta 21enne in un incidente stradale

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente: l’auto in cui viaggiava la ragazza, una Lancia Ypsilon, era condotta da un giovane di 24 anni. I due ragazzi stavano viaggiando in direzione Latina centro. Ad un tratto, per motivi ancora al vaglio, il 24enne ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un albero, all’altezza di via Verri. Le condizioni di entrambi i ragazzi sono apparse subito serie, ma quelle della 21enne erano disperate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, chili hanno portati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove i medici hanno tentato di salvare la 21enne, ma la giovane è morta durante un intervento chirurgico.

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia, che hanno effettuato i rilievi, con il supporto della Squadra Volante della Questura e della polizia stradale di Latina.

I precedenti

Non è il primo incidente mortale che avviene su via Epitaffio: un’altra ragazza, stavolta di 25 anni, era morta, sempre a bordo di una Lancia Ypsilon, 11 mesi fa. Anche lei aveva sbandato e la sua auto si era schiantata contro un pino, causandole il decesso.