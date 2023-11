Violenta i bambini tra Tivoli e Roma: doppia inchiesta della Procura per un ex dirigente dell’Azione Cattolica

Per una storia di pedofilia è finito sotto inchiesta un ex dirigente di Azione Cattolica. L’uomo, anche insegnante di religione presso una scuola, avrebbe compiuto delle violenze sessuali verso due bambini. I fatti si sarebbero svolti all’interno di una casa famiglia romana, con i bimbi che vivevano in stretta sinergia in quanto fratelli. Nell’inchiesta condotta dalla Procura, è risultato come un ragazzino, in passato, avesse già subito violenze sessuali.

Scandalo verso l’ex dirigente di Azione Cattolica: accusato di pedofilia verso due bambini

L’uomo, M.C., era già stato arrestato in quanto considerato pericoloso in libertà. Secondo le indagini condotte dai magistrati su questo spinosissimo caso, il soggetto aveva messo a punto un modus operandi per abusare dei minori senza particolari problemi. Secondo le carte giudiziarie, il soggetto approfittava dei bambini durante le ore di sonno, compiendo su loro terribili atti sessuali.

Il campo d’azione del presunto pedofilo

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, gli abusi sessuali si sarebbero verificati per diverso tempo tra Roma e Tivoli. Nella città tiburtina, come sappiamo, avrebbe stuprato bambini che frequentavano la scuola locale o che frequentavano i campi scuola organizzati dalle parrocchie. Nella Capitale, invece, l’uomo era attivo all’interno di una casa famiglia, dove al suo interno avrebbe continuato a portare avanti le proprie perversioni verso i minori.

Gli arresti domiciliari per il professore

M.C., di 47 anni, attualmente è agli arresti domiciliari, come voluto dalla Procura di Roma nella giornata del 5 maggio 2023. Per lui, la Procura di Tivoli ha chiesto un inasprimento della pena, considerato come gli abusi potrebbero essere ancor di più, come peraltro fanno intuire le indagini portate avanti e che verranno pubblicate nelle prossime settimane. Altri due minorenni sarebbero pronti a parlare degli abusi subiti dall’ex professore di religione, che ai tempi risultava un “intoccabile” considerato il ruolo di spicco all’interno delle parrocchie di Tivoli e soprattutto della provincia romana.